Как подать заявку на «Народное признание – 2024»
Рассказываем, как подать заявку на Первую общественную премию Псковской области «Народное признание – 2024», чтобы она прошла отбор.
Вначале рекомендуем прочитать аннотации к номинациям премии. Всего в этом году их десять. Узнать их можно на сайте премии.
После этого необходимо проверить, подходит ли номинант под выбранную номинацию. Затем необходимо начать заполнять заявку в специальной форме. При заполнении заявки важно корректно указать имя и должность человека или название организации. Не стоит писать ГБОУ/АНО/ООО «Домашний кот», можно написать название компании в кавычках – «Домашний кот».
Следует чётко прописать заслуги и достижения номинанта, так чтобы они соответствовали данной номинации. Если в тексте заявки будет написано «Иванов Иван Иванович достоин премии, потому что он 11 лет работает учителем» – этого недостаточно. Необходимо объяснить простыми словами, как если бы вы рассказывали это своим знакомым, друзьям, почему Иван Иванович достоин выдвижения и «Народного признания».
Обязательно нужно прикрепить фотографии номинанта в хорошем качестве. Если вы подаёте организацию, можно прикрепить её логотип, фото с производства, фото, характеризующие деятельность организации. Именно эти фото будут иллюстрировать информацию о вашем номинанте в СМИ.
В заявке необходимо указать свою корректную электронную почту и номер телефона. Затем необходимо перепроверить все введённые данные и нажать «отправить».
Если у вас остались вопросы, вы можете их задать в группу ПАИ или в личные сообщения сообщества премии. Кроме того, связаться с организаторами можно, позвонив в редакцию Псковского агентства информации по номеру: +7 (8112) 50-04-05.
В случае если у организаторов останутся вопросы по заявке, с вами свяжутся для уточнения.
Премия «Народное признание» проходит в 15-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации, средства массовой информации, входящие в медиахолдинг Псковской области.
Победителей назовут в 10 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие».
Премия «Народное признание» проходит в несколько этапов. Этап выдвижения - с 11 ноября по 8 декабря. Первый этап голосования – с 16 декабря по 17 января, второй – с 20 января по 21 февраля. Церемония вручения состоится 26 февраля в Псковской областной филармонии.
О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
Официальные хештеги премии – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.
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