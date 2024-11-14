Как подать заявку на «Народное признание – 2024»

11:31, 14 ноября 2024, ПАИ

Рассказываем, как подать заявку на Первую общественную премию Псковской области «Народное признание – 2024», чтобы она прошла отбор.

Вначале рекомендуем прочитать аннотации к номинациям премии. Всего в этом году их десять. Узнать их можно на сайте премии.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



















После этого необходимо проверить, подходит ли номинант под выбранную номинацию. Затем необходимо начать заполнять заявку в специальной форме. При заполнении заявки важно корректно указать имя и должность человека или название организации. Не стоит писать ГБОУ/АНО/ООО «Домашний кот», можно написать название компании в кавычках – «Домашний кот».

Следует чётко прописать заслуги и достижения номинанта, так чтобы они соответствовали данной номинации. Если в тексте заявки будет написано «Иванов Иван Иванович достоин премии, потому что он 11 лет работает учителем» – этого недостаточно. Необходимо объяснить простыми словами, как если бы вы рассказывали это своим знакомым, друзьям, почему Иван Иванович достоин выдвижения и «Народного признания».

Обязательно нужно прикрепить фотографии номинанта в хорошем качестве. Если вы подаёте организацию, можно прикрепить её логотип, фото с производства, фото, характеризующие деятельность организации. Именно эти фото будут иллюстрировать информацию о вашем номинанте в СМИ.

В заявке необходимо указать свою корректную электронную почту и номер телефона. Затем необходимо перепроверить все введённые данные и нажать «отправить».

Если у вас остались вопросы, вы можете их задать в группу ПАИ или в личные сообщения сообщества премии. Кроме того, связаться с организаторами можно, позвонив в редакцию Псковского агентства информации по номеру: +7 (8112) 50-04-05.

В случае если у организаторов останутся вопросы по заявке, с вами свяжутся для уточнения.