Открытие «Зимнего университета» в Пскове: все флаги к нам

Более 200 студентов и магистрантов из Сербии, Боснии и Герцеговины, ЮАР, Узбекистана, Белоруссии и России станут слушателями международного проекта «Зимний университет по инженерным наукам».

Проект инициирован Министерством науки и высшего образования РФ и открылся сегодня на базе Псковского государственного университета.

В течение двух недель, с 25 ноября по 8 декабря, участники проекта будут проходить обучение по направлению «тяжёлое машиностроение». Основной площадкой занятий станут цеха и учебные аудитории Передовой инженерной школы гибридных технологий в станкостроении Союзного государства.