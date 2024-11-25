Митрополит Матфей поздравил духовника обители милосердия в Новоржевском округе Иоанна Миронова с 98-летием

23:00, 25 ноября 2024, ПАИ

Митрополит Матфей совершил Божественную литургию в обители милосердия деревни Вехно Новоржевского муниципального округа, где поздравил духовника обители протоиерея Иоанна Миронова с днём ангела и 98-летием. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.

Архипастырям сослужили наместник Свято-Успенского Святогорского мужского монастыря игумен Василий (Бурков), духовенство Великолукской епархии и гости обители в священном сане. За богослужением молились настоятельница Рождества Богородицы Снетогорского женского монастыря игумения Рафаила (Позигунова) с сёстрами, прихожане и многочисленные гости.

По окончании литургии был совершён праздничный молебен и провозглашено многолетие ныне чествуемому имениннику. Затем митрополит поздравил духовника обители протоиерея Иоанна Миронова с днём фнгела и 98-летием и подарил ему икону Пресвятой Богородицы.

Ранее сообщалось, что митрополит Псковский и Порховский Матфей принял участие в совещании, проходившем в департаменте строительства Москвы.