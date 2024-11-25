Шестые из 85: делегация Псковской области представила регион на всероссийском чемпионате «Движения первых»

23:28, 25 ноября 2024, ПАИ

Шестое место среди команд из 85 регионов России заняли представители Псковской области на Всероссийском чемпионате «Движения первых» по оказанию первой помощи. Об этом сообщается в группе «Движение Первых. Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».

Соревнования проходили в Саранске. В них участвовали 510 человек. В состав команд вошли школьники и студенты СПО от 14 до 17 лет, их педагоги и наставники. Псковскую область представила команда из центра «Патриот», победившая на региональном этапе проекта «Первая помощь». Ребята продемонстрировали свои знания и навыки, а также ответственность и взаимопомощь.

Участникам предстояло пройти испытания в трёх направлениях: тестирование на знание основ оказания первой помощи, демонстрацию практических умений, в ходе которой им необходимо было провести сердечно-лёгочную реанимацию, оказать первую помощь при частичной и полной непроходимости дыхательных путей и носовом кровотечении. Кроме того, в этом году участники столкнулись с моделированием чрезвычайного происшествия в поезде. Они оказывали первую и психологическую помощь «пострадавшим», применяя не только свои навыки, но и умение работать в команде.

«Мы гордимся победами «Первых», а также тем, что они не остаются безразличными к жизни и безопасности окружающих. Это проявляется не только в их стремлении учиться и совершенствоваться, но и в готовности прийти на помощь в любых ситуациях», – отметили представители «Движения первых».

Ранее сообщалось, что псковичи стали участниками проекта «Первая помощь каждому».