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Шестые из 85: делегация Псковской области представила регион на всероссийском чемпионате «Движения первых»

Шестое место среди команд из 85 регионов России заняли представители Псковской области на Всероссийском чемпионате «Движения первых» по оказанию первой помощи. Об этом сообщается в группе «Движение Первых. Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».

Соревнования проходили в Саранске. В них участвовали 510 человек. В состав команд вошли школьники и студенты СПО от 14 до 17 лет, их педагоги и наставники. Псковскую область представила команда из центра «Патриот», победившая на региональном этапе проекта «Первая помощь». Ребята продемонстрировали свои знания и навыки, а также ответственность и взаимопомощь.

Участникам предстояло пройти испытания в трёх направлениях: тестирование на знание основ оказания первой помощи, демонстрацию практических умений, в ходе которой им необходимо было провести сердечно-лёгочную реанимацию, оказать первую помощь при частичной и полной непроходимости дыхательных путей и носовом кровотечении. Кроме того, в этом году участники столкнулись с моделированием чрезвычайного происшествия в поезде. Они оказывали первую и психологическую помощь «пострадавшим», применяя не только свои навыки, но и умение работать в команде.

«Мы гордимся победами «Первых», а также тем, что они не остаются безразличными к жизни и безопасности окружающих. Это проявляется не только в их стремлении учиться и совершенствоваться, но и в готовности прийти на помощь в любых ситуациях», – отметили представители «Движения первых».

Ранее сообщалось, что псковичи стали участниками проекта «Первая помощь каждому».

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