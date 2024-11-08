Псковичи стали участниками проекта «Первая помощь каждому»

19:59, 08 ноября 2024, ПАИ

Псковичи стали участниками проекта «Первая помощь каждому», который направлен на повышение уровня знаний и навыков в области оказания первой помощи. Об этом ПАИ сообщает корреспондент ПАИ.

Проект реализуется совместно с Комитетом семей воинов Отечества и при поддержке общественного помощника Марии Филоновой.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











Темой занятия стала первая помощь при травмах. Участники встречи смогли приобрести теоретические и практические знания: узнали основные принципы и методы оказания первой помощи при переломе и ожогах, отработали на пострадавших наложение повязок и жгутов.

Отметим, в проекте могут участвовать все, кто интересуется вопросами оказания первой помощи. Записаться на курс можно в личных сообщениях сообщества «Национальный центр помощи Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».