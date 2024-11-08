Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичи стали участниками проекта «Первая помощь каждому»

Псковичи стали участниками проекта «Первая помощь каждому», который направлен на повышение уровня знаний и навыков в области оказания первой помощи. Об этом ПАИ сообщает корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

Проект реализуется совместно с Комитетом семей воинов Отечества и при поддержке общественного помощника Марии Филоновой.

  • Первая помощь при ожогах и переломах
    Фото: ПАИ
  • Первая помощь при ожогах и переломах
    Фото: ПАИ
  • Первая помощь при ожогах и переломах
    Фото: ПАИ
  • Первая помощь при ожогах и переломах
    Фото: ПАИ
  • Первая помощь при ожогах и переломах
    Фото: ПАИ
  • Первая помощь при ожогах и переломах
    Фото: ПАИ

Темой занятия стала первая помощь при травмах. Участники встречи смогли приобрести теоретические и практические знания: узнали основные принципы и методы оказания первой помощи при переломе и ожогах, отработали на пострадавших наложение повязок и жгутов.

Отметим, в проекте могут участвовать все, кто интересуется вопросами оказания первой помощи. Записаться на курс можно в личных сообщениях сообщества «Национальный центр помощи Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












08 ноября 2024

Сотрудники ЦИТОВ регионального УФСИН оказали благотворительную помощь зооприюту «Лесопилка»
08 ноября 2024

Посылки с продуктами, предметами первой необходимости, одеждой и детскими рисунками отправили островичи на передовую
08 ноября 2024

Псковичи стали участниками проекта «Первая помощь каждому»
08 ноября 2024

Важность идеологической работы с молодёжью отметил Михаил Васильев
08 ноября 2024

Участники школы «Индустрия медиа» побывали в ПИШ Союзного государства и новом учебно-лабораторном корпусе ПсковГУ
08 ноября 2024

Утраченные объёмы приделов церкви Николы со Усохи в Пскове воссоздают строители
08 ноября 2024

Псковские профсоюзы передали предметы первой необходимости для участников СВО
08 ноября 2024

Игорь Иванов поздравил сотрудников Новоизборского комбината нерудных материалов с юбилеем

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...