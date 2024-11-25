Всероссийские соревнования по смешанному боевому единоборству среди студентов пройдут в Великих Луках

23:40, 25 ноября 2024, ПАИ

Всероссийские соревнования по смешанному боевому единоборству (ММА) среди студентов пройдут в Великих Луках с 29 по 30 ноября. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной федерации ММА.

Местом проведения соревнования станет спортивный комплекс «Стрелец». Бои будут проходить в большом зале на восьмиугольном закрытом ринге – октагоне. Ожидается участие студентов и аспирантов дневной формы обучения вузов, представляющих более десяти субъектов России, в возрасте от 18 до 25 лет.

Организаторами мероприятия выступают Министерство спорта России, ООО «Российский студенческий спортивный союз», ООО «Союз ММА России», ПООО «Федерация – ММА», комитет по спорту Псковской области.

«Псковская областная федерация ММА приглашает вас на это грандиозное событие – Всероссийские соревнования по смешанному боевому единоборству (ММА) среди студентов. Не упустите шанс стать свидетелем этого захватывающего зрелища, которое обещает стать настоящим праздником спорта и мужества!» – пригласили организаторы всех желающих на мероприятие, которое состоится 30 ноября.

Начало соревнований в 11:00. Финальные поединки начнутся в 12:00. Вход свободный.