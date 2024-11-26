Великолукский лучник стал победителем всероссийских соревнований «Надежды России»

10:18, 26 ноября 2024, ПАИ

Великолучанин Илья Силаев стал победителем всероссийских соревнований по стрельбе из лука «Надежды России», которые проходят в Великих Луках. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Илья Силаев прошёл квалификацию на первом месте и вышел в плей-офф. Там он одержал четыре победы в спаррингах, прежде чем сыграть в финале. В решающем матче Силаев выиграл у представителя Забайкальского края Дымбрыла Жамсаранова – 148:146.

Кстати, юниорская сборная Псковской области по стрельбе из блочного лука в составе Владимира Фазанова, Ильи Силаева и Александра Чернецова сыграет в командном финале против команды Бурятии.

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