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Великолукский лучник стал победителем всероссийских соревнований «Надежды России»

Великолучанин Илья Силаев стал победителем всероссийских соревнований по стрельбе из лука «Надежды России», которые проходят в Великих Луках. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Великолукский лучник стал победителем всероссийских соревнований «Надежды России». Скриншот официальной трансляции соревнований

Илья Силаев прошёл квалификацию на первом месте и вышел в плей-офф. Там он одержал четыре победы в спаррингах, прежде чем сыграть в финале. В решающем матче Силаев выиграл у представителя Забайкальского края Дымбрыла Жамсаранова – 148:146.

Кстати, юниорская сборная Псковской области по стрельбе из блочного лука в составе Владимира Фазанова, Ильи Силаева и Александра Чернецова сыграет в командном финале против команды Бурятии.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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