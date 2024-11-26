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Общество

«Вайб» стал словом года по версии «Грамоты.ру»

Существительное «вайб» признано словом 2024 года по версии «Грамоты.ру». Сайт поясняет, что «вайб» – это «атмосфера, эмоциональное состояние или общее чувство, которое исходит от чего-либо или кого-либо». Оно пришло в русский язык «из зарубежных соцсетей».

На втором за «вайбом» месте оказалось слово «скуф», на третьем – «прилет».

Всего в шорт-лист вошли 11 слов: «инсайт», «нарратив», «абьюз», «аскеза», «осознанность», «пов», «сап» и «нормис». Их оценивали более 400 экспертов-филологов из разных городов России.

В прошлом году словом года стала «нейросеть». Аналогичное слово назвал в прошлом году Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина. В этом году его выбор пал на фамилию поэта «Пушкин».

Ранее несколько зарубежных словарей также назвали свои слова 2024 года. Британский словарь Collins Dictionary выбрал прилагательное brat, которое употребляется в отношении чего-то или кого-то «уверенного, независимого и гедонистического». Кембриджский словарь назвал словом года глагол «манифестировать».

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