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Общество

О дислексии и мотивации детей расскажут в новом выпуске псковского журнала «PROсемью»

Служба семейного консультирования «Содействие» анонсировала новый выпуск онлайн-журнала «PROсемью», сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

Презентация 21-го номера журнала на тему «Как увлечь ребёнка делать необходимое? И стоит ли заставлять?» состоится 30 ноября в 11:00.

Выпуск разработан под руководством психолога Псковского клинического перинатального центра Виктории Сымитки.

На встрече с подписчиками специалисты поговорят о том, как инициировать желание ребёнка, а также как и что делать при возникновении дислексии.

Подписаться на онлайн-журнал можно по ссылке. Подписка оформляется один раз на все выпуски.

Напомним, служба семейного консультирования «Содействие» создана в ПсковГУ при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках федерального проекта «Современная школа» президентского нацпроекта «Образование».

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