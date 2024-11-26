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Культура

Выставка «Реальность волшебства» откроется в Изборске

В Изборском музее откроется выставка акварелей известного художника, члена Союза художников России и Общества акварелистов Санкт-Петербурга Елены Базановой «Реальность волшебства». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

«Технику акварели Елена Базанова полюбила еще в детстве, оттачивала в годы студенчества и продолжает изучать и совершенствовать до сих пор; в своих интервью она подчеркивает импровизационность акварели, ее стихийность и ощущение свободы, но при этом всегда отмечает важность владения рисунком, знание приемов живописи, обладание пластическим мышлением», – рассказали в музее.

На выставке «Реальность волшебства» представлены три направления творчества художницы: книжные иллюстрации, натюрморты и изображения котов.

Выставка «Реальность волшебства» откроется 28 ноября в 17:00 и будет работать в Доме купца Анисимова до 9 февраля 2025 года.

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