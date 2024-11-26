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Псковичей с высшим образованием приглашают получить квалификацию психолога

Лаборатория когнитивного развития в образовании Псковского государственного университета приглашает людей с высшим образованием получить переквалификацию на психолога в рамках программы профессиональной переподготовки «Психология когнитивного развития» (824 часа). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Фото: ПАИ

Обучение дистанционное (очно-заочная форма).

Длительность – один год.

Стоимость за весь период – 75 тысяч рублей. Для студентов ПсковГУ скидка 50 %.

Начало обучения с 1 декабря 2024 года.

В рамках программы планируется изучение общепрофессиональных и специализированных учебных дисциплин.

1. Общепрофессиональный модуль:

  • психология личности и социального взаимодействия;
  • психология развития и возрастная психология;
  • основы нейропсихологии;
  • когнитивная психология;
  • клиническая психология.

2. Психодиагностический модуль:

  • общая психодиагностика;
  • психодиагностика интеллекта и когнитивных функций.

3. Прикладной модуль:

  • специальная психология и коррекционно-развивающая работа психолога.

4. Практический модуль:

  • практикум по методам развития когнитивных функций;
  • тренинг развития креативности;
  • психологическое консультирование;
  • развитие когнитивных функций в образовании.

5. Междисциплинарный комплексный экзамен – итоговая аттестация.

По окончании выдаётся диплом о профессиональной переподготовке установленного образца и присваивается квалификация «Психолог. Специалист по когнитивному развитию».

Заявки следует оставлять по телефону 20-16-99 (добавочный 486).

Реклама. ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет». ИНН 6027138617.

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