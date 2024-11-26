Псковичей с высшим образованием приглашают получить квалификацию психолога
Лаборатория когнитивного развития в образовании Псковского государственного университета приглашает людей с высшим образованием получить переквалификацию на психолога в рамках программы профессиональной переподготовки «Психология когнитивного развития» (824 часа). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.
Обучение дистанционное (очно-заочная форма).
Длительность – один год.
Стоимость за весь период – 75 тысяч рублей. Для студентов ПсковГУ скидка 50 %.
Начало обучения с 1 декабря 2024 года.
В рамках программы планируется изучение общепрофессиональных и специализированных учебных дисциплин.
1. Общепрофессиональный модуль:
- психология личности и социального взаимодействия;
- психология развития и возрастная психология;
- основы нейропсихологии;
- когнитивная психология;
- клиническая психология.
2. Психодиагностический модуль:
- общая психодиагностика;
- психодиагностика интеллекта и когнитивных функций.
3. Прикладной модуль:
- специальная психология и коррекционно-развивающая работа психолога.
4. Практический модуль:
- практикум по методам развития когнитивных функций;
- тренинг развития креативности;
- психологическое консультирование;
- развитие когнитивных функций в образовании.
5. Междисциплинарный комплексный экзамен – итоговая аттестация.
По окончании выдаётся диплом о профессиональной переподготовке установленного образца и присваивается квалификация «Психолог. Специалист по когнитивному развитию».
Заявки следует оставлять по телефону 20-16-99 (добавочный 486).
Реклама. ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет». ИНН 6027138617.