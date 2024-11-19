Ревизия: хитрые камни, звёздное небо и соворолики в новой лаборатории когнитивного развития ПсковГУ

15:26, 19 ноября 2024, ПАИ

Постоять на балансировочной доске, покидаться мягкими камнями, покататься на совороликах и порелаксировать под звёздным небом, чтобы познать себя и своё тело, можно в только что открывшейся лаборатории когнитивного развития в образовании в Псковском государственном университете.

Студенты второго курса отделения физкультуры и здоровьесбережения Елизавета Богданова, Ангелина Константинова, Александра Яковлева и четвероклассник Слава Вячеславов все эти чудо-тренажёры испытывают на себе: и крутятся-вертятся, балансируют, пролезают через соворолики и даже там не застревают.

«Мы же будущие учителя физкультуры, – отметили девушки. – Выполняем упражнения для развития моторики и вестибулярного аппарата. Когда мы обучимся, можем работать в таких же интересных кабинетах, заниматься с детьми».

Новые ощущения

Здесь не только интересно и весело, но и очень уютно, комфортно и безопасно, как дома.

«Поэтому сенсорно-динамический зал мы и назвали Домом Совы, – рассказала руководитель студенческого спортивного клуба ПсковГУ Ирина Колбасова. – На этом месте закреплён металлический каркас, который согласно инструкции выдерживает 500 килограммов, а это значит, ребёнку и взрослому гарантирована абсолютная безопасность. Здесь мы развиваем психомоторные навыки, создаём живые ситуации, которые они переживают, затем вместе их анализируем, и дети несут это в жизнь. Мы здесь учим общаться, познавать своё тело и пространство вокруг него».

В Доме Совы человек испытывает ощущения, которых прежде никогда не знал. Представьте: поверхность, на которой он стоит, вдруг зашевелилась, стала мягкой и неустойчивой. Что делать? Правильно, приспосабливаться, потому что организм будет искать выходы из ситуации – мозг перестраивает свою работу, ломает сложившиеся шаблоны, учится нестандартно реагировать на сложившуюся ситуацию.

«Таким образом развивается невербальный интеллект, а при постановке соответствующих задач и вербальный, да и двигательные функции не стоят на месте. Они важны для ориентации в пространстве и ощущения тела, – пояснила руководитель лаборатории, психоаналитик, доцент ПсковГУ Екатерина Ковалевская. – Получается, человек неуверенно чувствует себя в пространстве, а значит и в жизни, при этом навыков эрудиции у него достаточно. А Дом Совы с этим оборудованием позволяет человеку научиться чувствовать себя, натренировать вестибулярный аппарат. Благодаря чувству баланса и в жизненном пространстве человек твёрдо встаёт на ноги и приобретает большую уверенность в себе».

Когда спина разглаживается

А вот тренировка с хитрыми камнями, которые пытается подкинуть вверх школьник Слава Вячеславов. Мягкие и похожие на овальные подушки, они отличаются по весу и размеру. При этом вес и размер «камня» не соответствуют обычным представлениям. Так, маленький камень может быть самым тяжёлым, а большой, наоборот, самым лёгким.

«Хитрые камни предназначены для развития восприятия и сенсорных систем», – пояснила Екатерина Ковалевская, добавив, что вот так и ломаются привычные шаблоны.

Соворолики, через которые уверенно проползает второкурсница Елизавета Богданова, особенно хороши для осанки, ведь нужно пробираться между двух роликов, сверху и снизу.

«Такое чувство, будто спина разглаживается», – поделилась своими ощущениями девушка.

Наверное, не многие укрывались утяжелённым пледом Совы, а он тоже здесь имеется и применяется для облегчения тревоги и стресса. Специалисты его используют на занятиях по сенсорной интеграции и нейрокоррекции при гиперактивности, гипер- и гипотонусе, ДЦП, дефиците внимания, различных расстройствах аутистического спектра.

А ещё здесь очень радостно: яркие, но совершенно не агрессивные, а мягкие цвета – дизайном занимались профессионалы. Партнёром проекта стала студия ландшафтного дизайна «Лотос», которой руководит Антон Макаров.

Под небом голубым

И это ещё не всё. По соседству – кабинет когнитивного развития.

«Давайте выключим свет! – сразу же предложил наш юный консультант Слава Вячеславов. – И отдохнём».

Отдыхать, а точнее релаксировать, здесь просто отлично: на потолке звёздное небо, журчит вода. Но это многофункциональный кабинет с зонами для психологических консультаций и занятий по методу Монтессори для самых маленьких и песочной терапии для всех возрастов.

«Можно из песка делать свои композиции, например нарисовать свой страх», – показала свои владения Екатерина Ковалевская и тут же предложила мне включить когнитивную систему – нарисовать предмет, без которого не могу жить. Подумала… и нарисовала. И что, вы думаете?

«Здесь выход на психосоматику, – уверяла меня Екатерина Ковалевская. – При проработке внутренних конфликтов его можно преодолеть. Мы выйдем на систему ваших ценностей, беседуя, поищем причину и найдём выход».

Кстати, на полную мощь – проведение развивающих занятий с детьми – научно-образовательная лаборатория когнитивного развития в образовании заработает после новогодних праздников. Пока же здесь идут занятия со студентами, магистрантами и аспирантами.

Стоит напомнить, что научно-исследовательский центр создан в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».