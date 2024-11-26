Псковские медорганизации стали участниками ярмарки вакансий в Первом медицинском университете в Петербурге

21:23, 26 ноября 2024, ПАИ

Медицинские организации Псковской области приняли участие в ярмарке вакансий в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени академика Павлова, сообщили ПАИ в Псковской областной больнице.

В мероприятии приняли участие главный врач Псковской областной больницы Евгений Панферов, главный врач Псковской областной инфекционной больницы, заместитель по региональному сосудистому центру Алина Кузуб, руководитель филиала «Псковский городской» Владимир Киприянов, заместитель по кадрам Наталья Андреева и другие представители Псковской области. Эксперты пообщались со студентами и ординаторами, поделились информацией о вакансиях и перспективах работы в нашей больнице. Участники не только задавали вопросы, но и рассказывали о своих мечтах и планах на будущее в медицине.

«Подобные мероприятия помогают создать крепкую связь между учебными заведениями и медицинскими учреждениями. У нас в больнице очень хорошая система поддержки молодых специалистов. Надеемся увидеть выпускников в рядах наших сотрудников», – отметил Евгений Панферов.

Для медучреждений участие в ярмарке – возможность привлечь кадры, а для студентов выпускных курсов и ординаторов – шанс найти работу, отметили специалисты.