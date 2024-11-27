Владимир Путин утвердил День морской пехоты 27 ноября

09:40, 27 ноября 2024, ПАИ

Дню морской пехоты, который отмечается в России 27 ноября, присвоили официальный статус праздника в Вооруженных силах РФ. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, что ранее День морской пехоты в России ежегодно отмечали 27 ноября в соответствии с приказом главнокомандующего ВМФ РФ № 433 от 19 декабря 1995 года.

В русской армии специальную команду морской пехоты сформировали в 1698 году из экипажа корабля «Орёл». А после успешной «сдачи экзамена» в противоборстве со шведами Пётр I решился на создание целого полка, взяв за основу морские команды Балтийского флота. К концу XVIII века в связи с изменением вооружения армий и характера войн морская пехота несколько раз подвергалась реорганизации. Её первоочередной задачей были десантные операции.

Сейчас в распоряжении морской пехоты ВМФ России, в частности, есть бронетранспортёры, зенитные и противотанковые установки, танки, артиллерия, стрелковое оружие. Огромное внимание уделяется плавающей технике и машинам высокой проходимости. Девиз морских пехотинцев: «Там, где мы, там – победа!».