Несанкционированные свалки ликвидировали в Псковском районе

12:01, 27 ноября 2024, ПАИ

Несанкционированные свалки ликвидировали в лесном фонде в районе СНТ «Черняковицы-2» Торошинской волости Псковского района. Об этом ПАИ сообщили в Псковской природоохранной межрайонной прокуратуре.

Надзорное ведомство проводило проверку после обращения местного жителя. Для устранения нарушений закона в адрес руководителя Псковского лесничества внесли представление.

После этого свалки ликвидировали.