Несанкционированные свалки ликвидировали в Псковском районе
Несанкционированные свалки ликвидировали в лесном фонде в районе СНТ «Черняковицы-2» Торошинской волости Псковского района. Об этом ПАИ сообщили в Псковской природоохранной межрайонной прокуратуре.
Надзорное ведомство проводило проверку после обращения местного жителя. Для устранения нарушений закона в адрес руководителя Псковского лесничества внесли представление.
После этого свалки ликвидировали.
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