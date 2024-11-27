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Общество

Несанкционированные свалки ликвидировали в Псковском районе

Несанкционированные свалки ликвидировали в лесном фонде в районе СНТ «Черняковицы-2» Торошинской волости Псковского района. Об этом ПАИ сообщили в Псковской природоохранной межрайонной прокуратуре.

Надзорное ведомство проводило проверку после обращения местного жителя. Для устранения нарушений закона в адрес руководителя Псковского лесничества внесли представление.

После этого свалки ликвидировали.

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