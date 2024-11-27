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В лаборатории когнитивного развития ПсковГУ прошли первые занятия со студентами – будущими учителями физкультуры

Студенты второго курса Псковского государственного университета, которые учатся по направлению «педагогическое образование», профиль «физическая культура», пришли на первые практические занятия в лабораторию когнитивного развития в образовании.

Фото предоставила Екатерина Ковалевская

«Практиканты познакомились с оборудованием лаборатории, получили представление, как они могут его использовать в своей будущей профессиональной деятельности. Кроме того, студенты выполнили ряд упражнений на балансировочных досках, направленных на развитие баланса и вестибулярного аппарата», – рассказала ПАИ кандидат психологических наук, психолог, психоаналитик, доцент ПсковГУ Екатерина Ковалевская. Также она уточнила, что использование учителями физической культуры на уроках в начальной и средней школе элементов сенсомоторной интеграции будет способствовать более эффективному физическому и когнитивному развитию детей.

Фото предоставила Екатерина Ковалевская

Напомним, научно-образовательная лаборатория когнитивного развития в образовании открылась две недели назад. Она будет работать в направлениях популяризации науки, образования и развития детей. Создана лаборатория в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».

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