В лаборатории когнитивного развития ПсковГУ прошли первые занятия со студентами – будущими учителями физкультуры

11:25, 27 ноября 2024, ПАИ

Студенты второго курса Псковского государственного университета, которые учатся по направлению «педагогическое образование», профиль «физическая культура», пришли на первые практические занятия в лабораторию когнитивного развития в образовании.

«Практиканты познакомились с оборудованием лаборатории, получили представление, как они могут его использовать в своей будущей профессиональной деятельности. Кроме того, студенты выполнили ряд упражнений на балансировочных досках, направленных на развитие баланса и вестибулярного аппарата», – рассказала ПАИ кандидат психологических наук, психолог, психоаналитик, доцент ПсковГУ Екатерина Ковалевская. Также она уточнила, что использование учителями физической культуры на уроках в начальной и средней школе элементов сенсомоторной интеграции будет способствовать более эффективному физическому и когнитивному развитию детей.

Напомним, научно-образовательная лаборатория когнитивного развития в образовании открылась две недели назад. Она будет работать в направлениях популяризации науки, образования и развития детей. Создана лаборатория в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».