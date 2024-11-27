Выпускников-теологов из ПсковГУ приглашают на встречу с митрополитом Матфеем

14:51, 27 ноября 2024, ПАИ

13 декабря в 18:00 в Псковском епархиальном управлении состоится встреча митрополита Псковского и Порховского Матфея с выпускниками направления «Теология» Псковского государственного университета. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе епархии.

На встречу приглашаются выпускники бакалавриата и магистратуры, а также программ профпереподготовки. Участникам встречи нужно пройти регистрацию.