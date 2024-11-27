Выпускников-теологов из ПсковГУ приглашают на встречу с митрополитом Матфеем
13 декабря в 18:00 в Псковском епархиальном управлении состоится встреча митрополита Псковского и Порховского Матфея с выпускниками направления «Теология» Псковского государственного университета. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе епархии.
На встречу приглашаются выпускники бакалавриата и магистратуры, а также программ профпереподготовки. Участникам встречи нужно пройти регистрацию.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
27 ноября 2024
Какие методики используют в центре «Ручей» для борьбы с зависимостями, рассказал его главврач
27 ноября 2024
Столетний часовой механизм на колокольне Троицкого собора в Пскове восстановили энтузиасты
27 ноября 2024
Пятикурсники-психологи ПсковГУ исследуют особенности когнитивной сферы студентов младших курсов