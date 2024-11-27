Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Выпускников-теологов из ПсковГУ приглашают на встречу с митрополитом Матфеем

13 декабря в 18:00 в Псковском епархиальном управлении состоится встреча митрополита Псковского и Порховского Матфея с выпускниками направления «Теология» Псковского государственного университета. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе епархии.

На встречу приглашаются выпускники бакалавриата и магистратуры, а также программ профпереподготовки. Участникам встречи нужно пройти регистрацию.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












27 ноября 2024

Какие методики используют в центре «Ручей» для борьбы с зависимостями, рассказал его главврач
27 ноября 2024

Когда человек оказывается на «дне» из-за зависимости, рассказал психолог
27 ноября 2024

Более 20 классов закрыты в Псковской области на карантин
27 ноября 2024

Столетний часовой механизм на колокольне Троицкого собора в Пскове восстановили энтузиасты
27 ноября 2024

Память жителей деревни Красуха почтили в Порховском районе
27 ноября 2024

Россияне имеют право отказаться от работы в новогодние каникулы – юрист
27 ноября 2024

Пятикурсники-психологи ПсковГУ исследуют особенности когнитивной сферы студентов младших курсов
27 ноября 2024

50% псковичей поддерживают запрет езды на электросамокатах до 16 лет

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...