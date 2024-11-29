Об особенностях столетнего часового механизма на колокольне Троицкого собора Пскова рассказали эксперты

17:31, 27 ноября 2024, ПАИ

Об особенностях столетнего механизма часов в колокольне Свято-Троицкого кафедрального собора Пскова рассказали звонари из Москвы и Санкт-Петербурга Антон Богачёв и Никита Чамара в интервью телеканалу «Первый Псковский».

«Это немецкий механизм 1884 года. Сейчас механические часы – это редкость, и нечасто их можно встретить, а особенно те, которые работают минута в минуту. Поэтому мы ими очень дорожим и рады, что они ходят по сей день. За этими часами нужен постоянный уход и контроль», – отметил звонарь Данилова и Новодевичьего монастырей Москвы Антон Богачёв.

Звонарь собора Архангела Михаила в Санкт-Петербурге Никита Чамара также подчеркнул, что колокольня является доминантой не только Псковского кремля, но и самого Пскова, так как имеет уникальный набор колоколов, который является одним из древнейших в России.

Подробнее о том, как энтузиасты смогли восстановить столетний механизм на колокольне Троицкого собора, читайте по ссылке.