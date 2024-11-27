Маргаритки цветут в конце ноября в Псковской области

17:54, 27 ноября 2024, ПАИ

Маргаритки цветут в конце ноября в Плюсском муниципальном округе, пишет газета «Плюсский край».

Цветок на клумбе обнаружила читательница газеты сегодня, 27 ноября. «Оказывается, и за три дня до зимы можно увидеть на плюсских клумбах цветы. Природа не перестаёт удивлять!» – отметила автор снимка.

Ранее сообщалось, что в конце прошлого месяца в Псковской области также распустились люпины.