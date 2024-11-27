Маргаритки цветут в конце ноября в Псковской области
Маргаритки цветут в конце ноября в Плюсском муниципальном округе, пишет газета «Плюсский край».
Цветок на клумбе обнаружила читательница газеты сегодня, 27 ноября. «Оказывается, и за три дня до зимы можно увидеть на плюсских клумбах цветы. Природа не перестаёт удивлять!» – отметила автор снимка.
Ранее сообщалось, что в конце прошлого месяца в Псковской области также распустились люпины.
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