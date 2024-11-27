Опасных калифорнийских вредителей завезли в Псковскую область

17:46, 27 ноября 2024, ПАИ

Ввезённые из Латвии заражённые калифорнийским трипсом пионы уничтожат в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

На складе временного хранения при проведении карантинного фитосанитарного контроля партии срезанных чилийских цветов обнаружили опасное насекомое, схожее по морфологическим признакам с карантинным объектом. Экспертиза подтвердила заражённость продукции калифорнийским цветочным трипсом.

2 420 заражённых цветов уничтожат, уточнили в пресс-службе.