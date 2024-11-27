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Культура

Олег Майоров поблагодарил хор «Ветеран» за многолетнюю активную творческую деятельность

В этом году народный самодеятельный коллектив – хор «Ветеран» Невельского дома культуры отмечает своё 30-летие. сегодня, 27 ноября, артистов хора поздравил и поблагодарил за многолетнюю активную творческую деятельность в сфере музыкального исполнительского искусства на юбилейном концерте глава Невельского муниципального округа Олег Майоров.

Олег Майоров поблагодарил хор «Ветеран» за многолетнюю активную творческую деятельность. Фото: из телеграм-канала Олега Майорова

Сейчас в коллективе 15 участников в возрасте от 60 до 82 лет. «Это заслуженные представители старшего поколения, уникальные люди с удивительной судьбой, их жизнь – это история нашего района. Последние 15 лет хором руководит Менделеева Надежда Михайловна. Наш хор «Ветеран» – это не просто коллектив, это клуб единомышленников, которых объединяет любовь к музыке. Их концерты всегда наполнены светлым настроением и теплотой», – добавил Олег Майоров, пожелав участникам здоровья, успешных выступлений и благодарных слушателей.

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