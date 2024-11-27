Архитектурную подсветку тестируют в центре Пскова
Новая архитектурная подсветка появилась на улицах Некрасова и Советской в Пскове, сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.
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Фото: Из Telegram-канала Бориса Елкина
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Фото: Из Telegram-канала Бориса Елкина
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Фото: Из Telegram-канала Бориса Елкина
«Мы продолжаем тестировать новую архитектурную подсветку в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», – говорится в сообщении.
Отмечается также, что подсветка будет работать на постоянной основе по адресам улица Некрасова, 9 и 26, а также на Советской, 44.
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