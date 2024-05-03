Архитектурная подсветка на зданиях в Пскове будет появляться поэтапно

16:17, 03 мая 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников осмотрел улицу Некрасова в Пскове сегодня, 3 мая. На фасадах зданий здесь появится архитектурная подсветка, передаёт корреспондент ПАИ.

Подсветку на фасадах зданий планируется сделать поэтапно. Вместе с этим глава Пскова Борис Елкин рассказал, что планируется отдельно продумать озеленение улицы Некрасова.

Подсветка также появится на здании технического лицея, на фасаде зданий Псковской городской Думы, администрации Пскова, Городского культурного центра, на главном фасаде музыкальной школы имени Н. А. Римского-Корсакова. Кроме того, будут подсвечены колонны правительства Псковской области.