Об идее создания в Пскове выставки из переработанных предметов рассказал автор

16:41, 28 ноября 2024, ПАИ

Об идее создания в Пскове выставки арт-объектов из переработанных предметов «Холодное мерцание космоса» рассказал художник Игорь Иванов в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 28 ноября.

Выставку откроют в «Пространстве купца Лапина» 30 ноября. По словам художника, она отчасти была создана по мотивам советской фантастики. «Я человек советской эпохи, и, конечно, всё начиналось с советской фантастики. Это очень большой кирпичик в воспитании и культуре. Советская фантастика – это гуманизм и всегда очень позитивные истории», – отметил он.

Игорь Иванов подчеркнул, что вначале это были книги, потом фильмы, а затем вся фантастика стала «большим котлом», в который добавляются всё новые и новые элементы.

«Мой мир создаётся из маленьких кусочков, разных фантастических произведений. И сама техника чем-то похожа на это, когда большие предметы разбираются на маленькие и потом складываются в нечто другое, как мозаика», – заключил художник.

Отметим, что выставка арт-объектов из переработанных предметов «Холодное мерцание космоса» помимо визуального ряда будет включать видео- и музыкальное сопровождение. Для полного погружения в холодную атмосферу космоса в помещении будут закрыты все окна. Выставка откроется 30 ноября и продолжит работу до конца января, но, возможно, будет продлена. Подробнее о ней можно прочитать здесь.