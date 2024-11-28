В Кунье догазифицировали домовладения

17:23, 28 ноября 2024, ПАИ

В Кунье догазифицировали домовладения, сообщили ПАИ в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».

Специалисты построили газопроводы-вводы от распределительных сетей и подключили 12 домовладений на улицах Базарной, Докучаева, Жиботицы и Песочной. Также подключили дома в переулках Советский и Строителей. Ещё два домовладения полностью готовы к подключению. Пусконаладочные работы будут продолжаться.

Всего от жителей Куньи в работе компании находится 55 комплексных договоров, в рамках которых выполняются работы в границах земельных участков. По мере готовности исполнительно-технической документации будут выполняться новые подключения.