Музейный уголок купца Лапина планируют открыть в Пскове

17:51, 28 ноября 2024, ПАИ

Музейный уголок, посвящённый создателю пивоварни XVIII века купцу Лапину, откроется в «Пространстве купца Лапина» в Пскове. Об этом сообщил основной учредитель арт-пространства Николай Митчин в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 28 ноября.

«В этом году исполнилось 250 лет производству, которое было организовано на улице Гоголя. Первое упоминание пивоварни купца Лапина – 1774 год. И мы подготовили выставочную экспозицию, которая будет экспонироваться на постоянной основе. Мы сделаем музейный уголок, посвящённый известной купеческой семье Лапиных», – сказал гость студии.

Николай Митчин подчеркнул, что для экспозиции удалось приобрести коллекцию раритетов и артефактов, связанных с производством напитков, среди которых есть экспонаты XVIII–XIX веков, а также предметы из бывшего дома купца Лапина.

Музейный уголок планируют открыть после окончания выставки арт-объектов из переработанных предметов «Холодное мерцание космоса» художника Игоря Иванова. Она откроется 30 ноября и продлится до конца января.