О рекламе магазинов в Пскове начала XX века рассказали в архиве

12:23, 29 ноября 2024, ПАИ

О рекламе магазинов в Пскове начала XX века рассказали в Государственном архиве Псковской области.

«Мы можем говорить не только о вывесках, на которых можно в деталях рассмотреть дизайнерские решения, но и о рекламных объявлениях в печатных изданиях», – отметили в архиве.

В числе прочих сохранились два объявления из газет, которые сообщали о продаже меха и меховых изделий в заведении И. М. Луцкого на Великолукской улице (ныне Советская) и мужских платьев в магазине Л. Круп на улице Сергиевской (Октябрьский проспект). Первое было размещено на страницах № 41 «Псковской жизни» от 3 октября 1913 года, второе – в № 157 «Псковского голоса» от 30 июля 1914 года.

«Одно из них сопровождается иллюстрацией. Если внимательно изучать полосы газет тех дней, то станет понятно, что картинка явно привлечет к себе внимание – их публиковали не часто. Оба рекламных объявления содержат номера телефонов, по которым покупатели могут получить консультацию. Магазин Крупа предлагал довольно редкую услугу – пересылка товара за свой счет иногородним покупателям», – обратили внимание в архиве.