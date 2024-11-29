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Общество

Студентка из Пскова получила благодарность комиссии Общественной палаты России

Благодарственное письмо комиссии Общественной палаты России по культуре и сохранению культурного наследия получила студентка первого курса Псковского кооперативного техникума Александра Тимофеева за победу в конкурсе стихов. Его ей вручил председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов в пятницу, 29 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

Студентка из Пскова Александра Тимофеева почила благодарность комиссии Общественной палаты России. Фото здесь и далее: ПАИ

Общественная палата России проводила конкурс стихов «Моя большая семья», посвященный Году семьи. По его итогам была подготовлена книга, где разместились произведения победителей, в том числе и псковички.

«На 32-й странице есть стихотворение Александры. Для нас это значимое событие! Мы очень рады, что у нас в регионе есть такие инициативные ребята. Мы страна, которая сильна семейными ценностями», – отметил Александр Седунов.

«Моя семья меня во всём поддерживает. У меня очень любящие родители, так что они мне всегда помогают. Я юнармеец, часто пишу стихотворения, в том числе про семью и даже про село Михайловское, – подчеркнула девушка.

Александр Седунов отметил, что несколько стихотворений студентки могут разместить на сайте Общественной палаты Псковской области.

Псковичка рассказала, что сейчас учится на информационного специалиста, а в будущем хочет работать журналистом.

Александр Седунов поблагодарил девушку за оптимизм, инициативу и пожелал ей успехов.

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