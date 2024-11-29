Подсудимая вышла замуж в СИЗО Великих Лук

16:00, 29 ноября 2024, ПАИ

Подсудимая вышла замуж в СИЗО Великих Лук. Регистрация прошла в актовом зале учреждения с соблюдением всех традиций. После церемонии новобрачным выдали свидетельство о браке, сообщили ПАИ в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Молодожены познакомились в соцсети, еще когда подсудимая находилась вне стен учреждения. Молодые люди начали встречаться, затем девушка попала в СИЗО. Несмотря на это, пара решили узаконить отношения. Руководство следственного изолятора оказало содействие в организации церемонии.

Регистрацию брака проводил представитель ЗАГСа.