Подсудимая вышла замуж в СИЗО Великих Лук
Подсудимая вышла замуж в СИЗО Великих Лук. Регистрация прошла в актовом зале учреждения с соблюдением всех традиций. После церемонии новобрачным выдали свидетельство о браке, сообщили ПАИ в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.
Молодожены познакомились в соцсети, еще когда подсудимая находилась вне стен учреждения. Молодые люди начали встречаться, затем девушка попала в СИЗО. Несмотря на это, пара решили узаконить отношения. Руководство следственного изолятора оказало содействие в организации церемонии.
Регистрацию брака проводил представитель ЗАГСа.
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