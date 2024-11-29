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Политика

Итоги работы 28-й сессии Псковской гордумы подвёл Михаил Иванов

Заместитель председателя Псковской городской Думы Михаил Иванов в беседе с корреспондентом ПАИ подвёл итоги 28-й сессии седьмого созыва, которая состоялась сегодня, 29 ноября.

Фото: пресс-служба Псковской городской Думы

«На сессии, как и положено в конце года, решали вопросы об исполнении бюджета за текущий год. Как в целом, так и в отдельности рассматривали изменения, которые в него внесены», – отметил Михаил Иванов и подчеркнул, что фактически бюджет остался прежним, просто произошло перераспределение средств по разным статьям.

Фото: пресс-служба Псковской городской Думы

Второй вопрос касался исполнения бюджета за 2024 год, на сегодняшний день он выполнен практически на 76 %.

Фото: пресс-служба Псковской городской Думы

«В его рамках все плановые мероприятия выполнены, единственное, необходимо, чтобы подрядчики предоставили документы и произошла оплата за выполненные работы», – сказал депутат, уточнив, что остальные вопросы связаны с приведением муниципальных правовых актов в соответствие с федеральным законодательством.

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