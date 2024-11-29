Стало известно, какие национальные квоты на вылов рыбы в Псковской области освоены лучше всего

20:11, 29 ноября 2024, ПАИ

Насколько успешно осваивают национальные квоты на вылов рыбы в Псковской области в этом году, рассказала начальник отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области Ольга Большакова в интервью ПАИ.

«На 11 ноября по судаку национальная квота освоена на 70 %, по окуню – на 73 %, по лещу – на 67 %. Самый невысокий процент освоения по щуке (62 % – в Псковском озере, 46 % – в Чудском), самый высокий процент – по ершу (77 % – в Псковском, 75 % – в Чудском)», – отметила специалист.

При этом самый низкий процент освоения национальной квоты в этом году в Псковской области по ряпушке – 13,6 %. По словам начальника псковской рыбоохраны, это связано с тем, что в этом году запасы ряпушки оказались очень малы.

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