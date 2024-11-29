Две оперативные группы появились у псковской рыбоохраны

20:28, 29 ноября 2024, ПАИ

Две оперативные группы появились у псковской рыбоохраны, сообщила начальник отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области Ольга Большакова в интервью ПАИ.

«С 1 сентября в нашем отделе рыбоохраны прошли организационно-штатные мероприятия, коллектив сильно обновился, личным составом отдел доукомплектовался на 100 %, а главное, появились две оперативные группы, которые теперь не привязаны к постоянным пунктам контроля и могут маневрировать по всей области. Раньше такой роскоши у нас не было», – рассказала Ольга Большакова.

Появление оперативных групп у рыбоохраны вызвано улучшением качественных характеристик браконьеров.

«Моторы браконьеров становятся мощнее, лодки – быстрее, почти все они «вооружены» современными электронными гаджетами – эхолотами, навигаторами, радиостанциями для согласованности действий. Всё это облегчает их незаконные деяния. Совершенствуется и работа сарафанного радио, информирующая о передвижениях инспекторов по региону», – отметила специалист и подчеркнула, что псковская рыбоохрана не стоит на месте и совершенствуется для борьбы с браконьерами.

Подробнее о рыбе, промысле, браконьерах, проблемах, задачах и о многом другом читайте в интервью по ссылке.