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Общество

Кубок Псковской митрополии по армрестлингу проходит в Печорах

Кубок Псковской митрополии по армрестлингу проходит в Печорах. Об этом сообщил глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

  • Кубок по армрестлингу в Печорах
    Фото: Валерий Зайцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте»
  • Кубок по армрестлингу в Печорах
    Фото: Валерий Зайцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте»
  • Кубок по армрестлингу в Печорах
    Фото: Валерий Зайцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте»
  • Кубок по армрестлингу в Печорах
    Фото: Валерий Зайцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте»
  • Кубок по армрестлингу в Печорах
    Фото: Валерий Зайцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте»
  • Кубок по армрестлингу в Печорах
    Фото: Валерий Зайцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте»

По благословению митрополита Псковского и Порховского Матфея соревнования организованы Псковской епархией, «Дружиной Довмонта» и её духовным наставником иереем Дмитрием Головневым совместно с областной Федерацией армрестлинга под руководством президента Василия Иванкова.

В турнире участвует более 50 спортсменов из Печор, Пскова, Великих Лук, Невеля и Санкт-Петербурга. Борьба состоится в пяти мужских, пяти юниорских и одной женской весовых категориях.

В мероприятии также принимают участие председатель Ассоциации ветеранов СВО Псковской области, офицер, титулованный спортсмен Дмитрий Ющенко и другие участники спецоперации.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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