Кубок Псковской митрополии по армрестлингу проходит в Печорах

14:44, 30 ноября 2024, ПАИ

Кубок Псковской митрополии по армрестлингу проходит в Печорах. Об этом сообщил глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».



Фото: Валерий Зайцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Валерий Зайцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Валерий Зайцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Валерий Зайцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Валерий Зайцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте»



Фото: Валерий Зайцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте»











По благословению митрополита Псковского и Порховского Матфея соревнования организованы Псковской епархией, «Дружиной Довмонта» и её духовным наставником иереем Дмитрием Головневым совместно с областной Федерацией армрестлинга под руководством президента Василия Иванкова.

В турнире участвует более 50 спортсменов из Печор, Пскова, Великих Лук, Невеля и Санкт-Петербурга. Борьба состоится в пяти мужских, пяти юниорских и одной женской весовых категориях.

В мероприятии также принимают участие председатель Ассоциации ветеранов СВО Псковской области, офицер, титулованный спортсмен Дмитрий Ющенко и другие участники спецоперации.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».