Великолучанам рассказали о статистике гибели людей при пожарах в регионе за десять месяцев

20:53, 30 ноября 2024, ПАИ

Профилактический рейд на территории Великих Лук провели псковские пожарные. Об этом ПАИ сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда с жителями города проводились разъяснительные беседы о правилах пожарной безопасности: о действиях при эксплуатации бытового газа, печного и электрооборудования, а также о требованиях пожарной безопасности в зимний пожароопасный период.

Жителям города напомнили порядок действий в случае обнаружения пожара, телефонные номера вызова экстренных оперативных служб.

Также до граждан довели информацию о пожарах на территории Псковской области за десять месяцев 2024 года. Так, 1 953 пожара зарегистрировано в Псковской области с января по октябрь. В них погибло 55 человек, травмы получили 25 человек. Среди погибших 26 – лица без определённого рода деятельности, 16 – люди пенсионного возраста, 11 – рабочие, один инвалид и один ребёнок.