55 человек погибло при пожарах в Псковской области за десять месяцев

16:29, 06 ноября 2024, ПАИ

1 953 пожара зарегистрировано в Псковской области с января по октябрь. В них погибло 55 человек, травмы получили 25 человек. Среди погибших 26 – лица без определённого рода деятельности, 16 – люди пенсионного возраста, 11 – рабочие, один – инвалид, один – ребёнок, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

За десять месяцев пожары уничтожили 285 строений, 45 единиц автотранспорта и нанесли материальный ущерб в размере 16 млн 605 тысяч рублей. При пожарах спасли 359 человек, материальные ценности на сумму 13 млн 550 тысяч рублей, 138 строений и 31 единицу автотранспорта.

Основными причинами пожаров стали неосторожное обращение с огнём (1 416 случаев), нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (278), нарушение правил устройства и эксплуатации печи (134), на транспорте (52), поджоги (43), грозовой разряд (7), нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых, электро- и газосварочных работ (7), нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования (6) и иные (9).