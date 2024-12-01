Слёт-фетиваль патриотических объединений Союзного государства продолжается в Псковской области

10:19, 01 декабря 2024, ПАИ

Слёт-фетиваль патриотических объединений Союзного государства продолжается в Печорах в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Заместитель начальника управления президента России по приграничному сотрудничеству Сергей Маленко провёл лекцию, посвящённую теме патриотизма и гуманитарного влияния Союзного государства. «Спикер совершил экскурс в историю, рассказав о зарождении понятия патриотизма и его дальнейшем влиянии на жизнь людей», – подчеркнули в пресс-службе вуза.

По словам Сергея Маленко, патриотизм получил особую ценность в период Французской революции. С тех пор это понятие ассоциируется со словом «гражданин». «Патриотизм – социальное чувство, выражающее высшую привязанность, любовь гражданина к государству», – сказал он.