Слёт-фетиваль патриотических объединений Союзного государства продолжается в Псковской области
Слёт-фетиваль патриотических объединений Союзного государства продолжается в Печорах в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.
Заместитель начальника управления президента России по приграничному сотрудничеству Сергей Маленко провёл лекцию, посвящённую теме патриотизма и гуманитарного влияния Союзного государства. «Спикер совершил экскурс в историю, рассказав о зарождении понятия патриотизма и его дальнейшем влиянии на жизнь людей», – подчеркнули в пресс-службе вуза.
По словам Сергея Маленко, патриотизм получил особую ценность в период Французской революции. С тех пор это понятие ассоциируется со словом «гражданин». «Патриотизм – социальное чувство, выражающее высшую привязанность, любовь гражданина к государству», – сказал он.
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Слёт-фетиваль патриотических объединений Союзного государства продолжается в Псковской области
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