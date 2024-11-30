Слёт-фестиваль патриотических объединений Союзного государства стартовал в Псковской области
Слёт-фестиваль патриотических объединений Союзного государства стартовал в Печорах сегодня, 30 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.
Мероприятие началось с выступления творческих коллективов, а ранее заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова и заместитель начальника управления президента РФ по приграничному сотрудничеству, представитель Федерального агентства по делам молодёжи Сергей Маленко познакомились с интерактивными площадками Слёта-фестиваля.
Мероприятие продлится до 3 декабря. В нём принимает участие более 250 человек. Программа слёта включает образовательную часть, обмен опытом и досуговые мероприятия.
Слёт-фестиваль патриотических объединений Союзного государства реализуется совместно Министерством науки и высшего образования России, Министерством образования Белоруссии, проектным офисом международного молодёжного сотрудничества по направлению «Россия − Беларусь» и Псковским государственным университетом.
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