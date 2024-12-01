Лекция, посвящённая псковским купцам-старообрядцам Хмелинским, пройдёт в Центральной городской библиотеке

16:31, 01 декабря 2024, ПАИ

Лекция история Арсения Постникова «Псковские купцы-старообрядцы Хмелинские» пройдёт в Центральной городской библиотеке Пскова 6 декабря. Об этом ПАИ сообщила главный библиотекарь Татьяна Котова.

Купцы Хмелинские в губернском Пскове строили дома и храмы, школы и богадельни. Один из них – Василий Николаевич Хмелинский и его зять Петр Дионисович Батов вели крупную оптовую торговлю, являлись гласными городской Думы, имели чин коммерции советников и были провозглашены Почетными гражданами Пскова.

Лекция станет завершающей в программе «Псков. Жизнь замечательных семей» в 2024 году. Начало в 17:00.