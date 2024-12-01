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Культура

Лекция, посвящённая псковским купцам-старообрядцам Хмелинским, пройдёт в Центральной городской библиотеке

Лекция история Арсения Постникова «Псковские купцы-старообрядцы Хмелинские» пройдёт в Центральной городской библиотеке Пскова 6 декабря. Об этом ПАИ сообщила главный библиотекарь Татьяна Котова.

Арсений Постников. Фото предоставила главный библиотекарь Центральной городской библиотеки Пскова Татьяна Котова

Купцы Хмелинские в губернском Пскове строили дома и храмы, школы и богадельни. Один из них – Василий Николаевич Хмелинский и его зять Петр Дионисович Батов вели крупную оптовую торговлю, являлись гласными городской Думы, имели чин коммерции советников и были провозглашены Почетными гражданами Пскова.

Лекция станет завершающей в программе «Псков. Жизнь замечательных семей» в 2024 году. Начало в 17:00.

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