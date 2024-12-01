Псковские профсоюзы поддержали турнир по мини-футболу

18:02, 01 декабря 2024, ПАИ

Финал Кубка по мини-футболу среди трудовых коллективов предприятий, организаций, учреждений, силовых ведомств и служб Пскова «Дивизион вызов» лиги «Трудовые резервы» состоялся сегодня, 1 декабря. Традиционно генеральным партнёром турнира выступил областной совет профессиональных союзов, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского облсовпрофа.



Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа



Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа



Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа



Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа



Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа



Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа



Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа













Победителем серебряной лиги стала команда УМВД России по Псковской области (профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания – далее профсоюз ГУ и ОО).

В золотой лиге первое место заняла команда Псковской таможни (профсоюз ГУ и ОО), второе место завоевала команда «Реставрационных мастерских» (профсоюзная организация в стадии создания), третье место – команда прокуратуры Псковской области (профсоюз ГУ и ОО).

«Спасибо за спортивный праздник! Профсоюзы и впредь будут поддерживать и развивать стремление к здоровому образу жизни в трудовых коллективах», – отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов, поздравляя участников и победителей турнира.

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