Круглосуточная телефонная линия «Ребёнок в опасности» работает в Псковской области

19:51, 01 декабря 2024, ПАИ

Круглосуточная телефонная линия «Ребёнок в опасности» работает в Псковской области, напомнили в Следственном управлении СК России по региону.

Чтобы сообщить о совершённом или готовящемся преступлении в отношении ребёнка, необходимо позвонить по короткому номеру 123 или по номеру 8-911-362-27-78.

Обратиться на телефонную линию «Ребёнок в опасности» можно как с сообщением о преступлении, так и сообщить любую известную информацию о возможных нарушениях прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, а также о ситуациях, создающих угрозу жизни и здоровью детей.

Все поступившие сообщения рассматриваются в соответствии с действующим законодательством.