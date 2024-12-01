Глава Пскова поздравил жителей города с первым днём зимы

21:42, 01 декабря 2024, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале поздравил жителей города с первым днём зимы.

«Надеюсь, что вы провели выходные с пользой и, полные сил, готовы вступить в новую рабочую неделю. Пусть она будет щедрой на достижения и приятные сюрпризы», - пожелал Борис Елкин псковичам.