Новогоднюю ёлку устанавливают в Великих Луках

11:25, 02 декабря 2024, ПАИ

Новогоднюю искусственную ёлку устанавливают на площади Ленина в Великих Луках, сообщили ПАИ в городской администрации.

«Конструкция состоит из большого числа деталей. Основу представляет конус, основание которого укреплено грузом. После сборки каркаса рабочие приступят к установке веток – на сегментных кольцах каркаса имеются специальные отверстия, в которые они вставляются. Далее приступят к монтажу украшений и гирлянды», – отметили в администрации и уточнили, что рядом с ёлкой монтируют новогодние фигуры.

Из-за установки новогодней ёлки в Великих Луках до 25 января закроют для транспорта площадь Ленина. Движение машин, а также парковка и стоянка будут запрещены на площади Ленина с 8:00 2 декабря до 18:00 25 января 2025 года.

Работы по установке новогодней ёлки должны выполнить до 15 декабря, уточнили в городской администрации.