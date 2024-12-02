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Общество

С просьбой помочь признать водопровод бесхозяйным обратилась к Александру Котову жительница Бутырок

Мёртвой зоной на плане водоснабжения Пскова назвала пригородный микрорайон Бутырки псковичка Ольга Лиховид. О казусной ситуации пенсионерка рассказала председателю Псковского областного Собрания депутатов Александру Котову – 2 декабря, в первый день декады приёма граждан, посвящённой 23-летней годовщине «Единой России», замруководителя регионального отделения партии встретился с гражданами. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Посетительница приёмной сообщила, что давнюю проблему сетей водопровода, которые не значатся даже бесхозяйными, жители Бутырок и Шабаново пытаются решить сообща не первый год. За воду псковичи исправно платят, но устранять аварии на изношенных сетях приходится в складчину. Последний такой случай был неделю назад, когда 20 домов на три дня остались без воды.

Александр Котов напомнил, что в январе со схожим обращением на приёме был местный житель Сергей Иванов. Результатом договорённости стало решение о создании инициативной группы и сбор документов. Ольга Лиховид сообщила, что возглавляет такое объединение, и за прошедшее время ей удалось собрать более 40 подписей соседей, подтвердивших отсутствие прав на водопровод. Документов о подключении домов к сетям у жителей нет. Самостоятельное обращение в городские службы пока не имеет существенного результата.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

По словам Ольги Лиховид, в администрации Пскова признали наличие проблемы, сообщили о необходимости проведения обследования сетей, но не указали ни сроки исполнения, ни ответственную организацию.

«Мы готовы действовать, идти поэтапно, но хотелось бы эти этапы как-то ускорить. Нам хотелось бы знать конкретные сроки обследования сетей. Чтобы никто никого не дергал и была ясность», – обратилась псковичка за помощью к Александру Котову.

Спикер согласился, что до постановки сетей на учёт никакие юридические действия проводить с объектом невозможно. Сначала суд должен установить отсутствие собственника, и в этом помогут собранные подписи, а когда сети будут признаны бесхозяйными, город сможет взять их на баланс.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Проблема это системная, и касается не только водопровода, но и других сетей, проложенных в разное время в микрорайоне. Быстро взять их на баланс невозможно, на это может потребоваться более полугода. Но до тех пор, пока не появится собственник, ситуация будет на грани казуса. Надо заниматься и вместе искать выход. Однако жители должны понимать – их участие здесь необходимо», – пояснил алгоритм действий Александр Котов.

Спикер пообещал направить письменный запрос в администрацию Пскова и держать жильцов в курсе развития событий.

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