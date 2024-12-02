Сирены завоют в Псковской области 4 декабря

12:02, 02 декабря 2024, ПАИ

Плановая проверка готовности автоматизированной системы централизованного оповещения населения в Псковской области пройдёт 4 декабря, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

С 8:00 по 8:10 запланировано включение сирен и передача сигнала «Внимание всем!» путём запуска электросирен и громкоговорителей.

В 12:00 будет проведена проверка работоспособности средств оповещения в местах массового пребывания людей в Пскове и Великих Луках.