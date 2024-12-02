Сирены завоют в Псковской области 4 декабря
Плановая проверка готовности автоматизированной системы централизованного оповещения населения в Псковской области пройдёт 4 декабря, сообщается в официальном Telegram-канале региона.
С 8:00 по 8:10 запланировано включение сирен и передача сигнала «Внимание всем!» путём запуска электросирен и громкоговорителей.
В 12:00 будет проведена проверка работоспособности средств оповещения в местах массового пребывания людей в Пскове и Великих Луках.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
02 декабря 2024
О штабах «Мы вместе» рассказывает студентам Псковского агротехнического колледжа Мария Филонова
02 декабря 2024
С просьбой помочь признать водопровод бесхозяйным обратилась к Александру Котову жительница Бутырок