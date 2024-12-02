Денис Кузнецов назначен и. о. гендиректора «Экогрупп» в Псковской области

12:04, 02 декабря 2024, ПАИ

И. о. генерального директора ООО «Экогрупп» назначен Денис Кузнецов. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.

Денис Кузнецов имеет опыт работы на различных должностях в компаниях в сфере обращения с ТКО. Он в том числе с нуля запускал предприятия и организовывал работы компаний в Москве и Санкт-Петербурге.

Денис Кузнецом имеет более чем 20-летний стаж в сфере организации работы вывоза отходов в крупных городах России.

Добавим, что ООО «Экогрупп» – региональный оператор по обращению с ТКО в Псковской области.

Ранее предприятием руководил Андрей Вышкворкин.