Денис Кузнецов назначен и. о. гендиректора «Экогрупп» в Псковской области
И. о. генерального директора ООО «Экогрупп» назначен Денис Кузнецов. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.
Денис Кузнецов имеет опыт работы на различных должностях в компаниях в сфере обращения с ТКО. Он в том числе с нуля запускал предприятия и организовывал работы компаний в Москве и Санкт-Петербурге.
Денис Кузнецом имеет более чем 20-летний стаж в сфере организации работы вывоза отходов в крупных городах России.
Добавим, что ООО «Экогрупп» – региональный оператор по обращению с ТКО в Псковской области.
Ранее предприятием руководил Андрей Вышкворкин.
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