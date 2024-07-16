Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Андрей Вышкворкин станет и. о. руководителя временного регоператора по обращению с ТКО в Псковской области

Исполняющим обязанности руководителя временного регоператора по обращению с ТКО в Псковской области – компании «Экогрупп» станет Андрей Вышкворкин. Об этом было объявлено на пресс-брифинге директора временного регоператора, который проходит в правительстве Псковской области сегодня, 16 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

Андрей Вышкворкин. Фото: ПАИ

«В работу уже начал включаться. Техника закуплена почти в достаточном количестве, но на сегодняшний день ещё не вся поступила к нам. Есть проблема с вывозом крупногабаритных отходов. И администрация, и юридические лица нам помогают. Вопрос [с вывозом мусора. – ПАИ], конечно, будет решён. Причём в ближайшее время», – подчеркнул он.

Андрей Вышкворкин сменит на должности Анну Краснову, которая является учредителем компании «Экогрупп». Сообщается, что Андрей Вышкворкин прибыл в Псковскую область из другого региона.

Напомним, 9 июля прежний региональный оператор по обращению с ТКО в Псковской области был лишён своего статуса. В отношении «Экопрома» было возбуждено два уголовных дела – по факту осуществления компанией предпринимательской деятельности без лицензии и по факту ненадлежащего оказания услуг по вывозу и утилизации отходов.

122 – новый канал связи с временным регоператором по обращению с ТКО в Псковской области. Все новости о ситуации с ТКО в Псковской области и о ликвидации мусорного коллапса читайте в специальном сюжете ПАИ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












16 июля 2024

Укладка верхнего слоя асфальта началась на правой половине улицы Юбилейной в Пскове
16 июля 2024

Пожилой мужчина ушёл в лес и не вернулся в Порховском районе
16 июля 2024

Более 1 700 тонн мусора вывез временный регоператор в Псковской области с начала июля
16 июля 2024

Фестиваль «Железный град» пройдёт в Изборске 3 августа
16 июля 2024

Как противостоять телефонным мошенникам, рассказали псковичам
16 июля 2024

Андрей Вышкворкин станет и. о. руководителя временного регоператора по обращению с ТКО в Псковской области
16 июля 2024

Преподаватели ПсковГУ приняли участие в организации и проведении заездов молодёжного форума «Истоки»
16 июля 2024

«Мегафон» признали лучшим в России по скорости мобильного интернета и покрытию сети

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...