Андрей Вышкворкин станет и. о. руководителя временного регоператора по обращению с ТКО в Псковской области

17:14, 16 июля 2024, ПАИ

Исполняющим обязанности руководителя временного регоператора по обращению с ТКО в Псковской области – компании «Экогрупп» станет Андрей Вышкворкин. Об этом было объявлено на пресс-брифинге директора временного регоператора, который проходит в правительстве Псковской области сегодня, 16 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

«В работу уже начал включаться. Техника закуплена почти в достаточном количестве, но на сегодняшний день ещё не вся поступила к нам. Есть проблема с вывозом крупногабаритных отходов. И администрация, и юридические лица нам помогают. Вопрос [с вывозом мусора. – ПАИ], конечно, будет решён. Причём в ближайшее время», – подчеркнул он.

Андрей Вышкворкин сменит на должности Анну Краснову, которая является учредителем компании «Экогрупп». Сообщается, что Андрей Вышкворкин прибыл в Псковскую область из другого региона.

Напомним, 9 июля прежний региональный оператор по обращению с ТКО в Псковской области был лишён своего статуса. В отношении «Экопрома» было возбуждено два уголовных дела – по факту осуществления компанией предпринимательской деятельности без лицензии и по факту ненадлежащего оказания услуг по вывозу и утилизации отходов.

122 – новый канал связи с временным регоператором по обращению с ТКО в Псковской области. Все новости о ситуации с ТКО в Псковской области и о ликвидации мусорного коллапса читайте в специальном сюжете ПАИ.