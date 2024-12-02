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Экономика

Борис Елкин перечислил крупные проекты, которые воплотятся в Пскове в 2025 году

Бюджет Пскова на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов принят в первом чтении. По прогнозам, доходы составят 6,8 млрд рублей. Около 90 % этой суммы будет направлено на социальные программы, жилищно-коммунальное хозяйство и дорожное развитие, сообщил в своём телеграм-канале глава города Борис Елкин.

Глава Пскова перечислил значимые проекты, которые планируется реализовать.

В 2025 году запланировано строительство фиджитал-центра и разработка проекта лыжно-биатлонного центра, благоустройство сквера у гостиницы «Рижская», реконструкция котельной на улице Маргелова, ремонт моста Александра Невского и нескольких псковских улиц, обеспечение жильём детей-сирот. В планы также входит капитальный ремонт школы и детского сада.

«Бюджет города – это живой «организм», который может изменяться в течение года, – напомнил Борис Елкин. – Например, в этом году при поддержке правительства области, Российской Федерации и президента России доходная часть выросла более чем на 1,1 млрд рублей. Благодаря этому удалось реализовать многие социальные проекты».

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