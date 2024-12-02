Более четырёх тысяч домовладений в Псковской области подключили к газу в рамках догазификации
4 070 домовладений в Псковской области подключили к газовым сетям в рамках догазификации. При этом с начала этого года специалисты АО «Газпром газораспределение Псков» выполнили 1 700 подключений, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.
Всего от жителей Псковской области принято около 19 тысяч заявок на догазификацию. Почти все заявки перевели в договоры, более 75 % из них (14,3 тысячи) исполнены.
В этом году перед псковскими газовиками стояла цель максимально довести газ до конечного потребителя, увеличить и не снижать темпы подключений, чтобы ежедневно газ получали новые дома, в том числе и в самых отдалённых уголках Псковской области, подчеркнул гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.
«Мы рады за всех, кто уже получил газ по программе социальной догазификации, а тем, кто ещё только ждёт подключения, желаем (и работаем для этого), чтобы в их дома вместе с экономичным и экологичным видом топлива как можно скорее пришли тепло, комфорт и уют», – отметил Антон Дымов.
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Более четырёх тысяч домовладений в Псковской области подключили к газу в рамках догазификации