Новый мурал появился в Дно

10:44, 03 декабря 2024, ПАИ

Мурал с изображением довоенного вокзала появился на торце здания музейно-выставочного центра в Дно, сообщил глава Дновского муниципального округа Михаил Шауркин в своём Telegram-канале.

Авторы этой работы – псковичи Иван и Никита Траховы, которые создали уже не один мурал на зданиях в Псковской области.

«Хочу отметить, что ребята учитывали все наши пожелания, прислушивались к мнениям дновцев и очень продуманно создавали каждую деталь картины», – отметил глава округа.

Идея изобразить здание довоенного вокзала станции Дно принадлежит заведующему музеем Сергею Егорову. «Уж очень часто участники экскурсий говорят о том, что ничего не знают о довоенном вокзале. А если видят его на фото, удивляются. Мурал будет напоминать всем о нашей истории, каким был вокзал, который из окна своего поезда видел Николай II», – пояснил Михаил Шауркин.

В ближайшее время рядом с муралом установят стрелочный перевод, отметил глава округа.