Сирены завоют сегодня в Псковской области

07:51, 04 декабря 2024, ПАИ

Плановая проверка готовности автоматизированной системы централизованного оповещения населения в Псковской области пройдёт сегодня, 4 декабря. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.

С 8:00 по 8:10 запланировано включение сирен и передача сигнала «Внимание всем!» с помощью запуска электросирен и громкоговорителей.

А в 12:00 проведут проверку работоспособности средств оповещения в местах массового пребывания людей в Пскове и Великих Луках.