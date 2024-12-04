Сирены завоют сегодня в Псковской области
Плановая проверка готовности автоматизированной системы централизованного оповещения населения в Псковской области пройдёт сегодня, 4 декабря. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.
С 8:00 по 8:10 запланировано включение сирен и передача сигнала «Внимание всем!» с помощью запуска электросирен и громкоговорителей.
А в 12:00 проведут проверку работоспособности средств оповещения в местах массового пребывания людей в Пскове и Великих Луках.
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